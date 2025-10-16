Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Kıbrıs Türk toplumunun en büyük ihtiyacının temsiliyet olduğunu belirtti.

TDP’den verilen bilgiye göre Ersen, BRT’de yayınlanan “Seçim'25" programına katılarak soruları yanıtladı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değişim gerektiğini ve neden Tufan Erhürman ile birlikte bu değişimin sağlanması gerektiğine değindi.

“Kıbrıs konusu yetersiz tartışıldı”

"Bu seçimde Kıbrıs konusu yeterince konuşuldu mu?" sorusuna yanıt veren Ersen, Kıbrıs meselesinin "federasyon ve iki devletlilikle sığlaştırıldığını" belirtti.

Ersen, iki devletliliğin içinin doldurulamadığını ve Tufan Erhürman’ın “federasyon” kelimesi ile provoke edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Federasyonun 1977-1979 yıllarında dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum lideri Makarios’un imzasıyla başlayan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin gözetiminde sürdürülen bir görüşme sürecinin ürünü olduğunu hatırlatan Ersen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı Türklerin kurucu ortak olmalarından kaynaklanan haklarını korumak için federasyonun önemli bir seçenek olduğunu belirtti.

Ersen, federasyonun Kıbrıslı Türkler için bir Türk tezi olduğunu ve Kıbrıslı Rumların bu konuda iş birliği yapmayı reddettiklerini ekledi.

Kıbrıslı Rumların federasyonu kabul etmemelerinin sebeplerini de açıklayan Ersen, Crans Montana’daki görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında Kıbrıs Rumlarının masayı terk ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun en büyük ihtiyacının temsiliyet olduğunu belirten Ersen, bu temsiliyetin son beş yılda sadece Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından sağlandığını belirterek, bunun diyalogla başarıya ulaşılabileceğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Ersen, 19 Ekim’de gerçekleşecek seçimle birlikte Kıbrıs Türk halkının yeniden özne olacağını ve temsiliyet haklarının savunulacağı bir değişimin gerçekleşeceğini savundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Avrupa Kültür Mirası Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, Lefkoşa’nın bölünmüş başkent olmasına rağmen toplumlar arasında yakınlaşma sağlamak için önemli adımlar attığını belirten Ersen, dönemin belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Demetriades’in cesur girişimleriyle tamamlanan ortak kanalizasyon projesinin hala kullanıldığını ve bu tür iş birliklerinin Lefkoşa halkının refahına katkı sağladığını anlattı.

Ersen, bu tür projelerin, Erhürman’ın önerdiği entegre sistemin bir örneği olabileceğini belirterek, ticari birlikteliklerin de sürdürülebilir çözüm yolları yaratacağını söyledi.

TDP ve CTP arasındaki diyalog

“TDP ve CTP arasındaki olumlu diyalog hakkındaki” bir soruyu yanıtlayan Ersen, TDP’nin 2020’de yaşadığı zorluklara rağmen parti içindeki büyük bir istişare süreciyle bu iş birliğini kurmayı tercih ettiğini belirtti.

Bu süreçte, başta Erhürman’ın kucaklayıcı tavrı olmak üzere, partiler arası dayanışmanın ve demokratik yönetimin önemli rol oynadığını ifade eden Ersen, TDP ve CTP arasındaki işbirliğinin, hem genel seçimlere hem de yerel seçimlere olumlu yansıyacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki değişimin sahada net bir şekilde gözlemlendiğini savunan Ersen, bunun ardından yapılacak erken seçimin, mevcut hükümetin de değişmesinin zamanının geldiğini gösterdiğini iddia etti.

Ersen, TDP’ye hem Meclis’te hem de hükümette ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.