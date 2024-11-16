Tüm Türkiye, 2 yaşındaki Yunus Emre'nin yaşam hakkının acımasızca elinden alınmasını konuşuyor.

İstanbul’da bir anne, bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü. Akıl almaz vahşet 26 Eylül günü Esenler ilçesinde yaşandı.

İddialara göre, Kırıkkale’de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Çiçek ile sevgilisi 46 yaşındaki Yılmaz Efe’nin 2022 yılında evlilik dışı çocukları oldu.

Yunus Emre ismini verdiği bebeğe 2 yıl boyunca tek başına bakan Dilek Çiçek, Baba Yılmaz Efe’nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine birkaç ay önce İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan üvey ablasının yanına geldi.

Olay günü Bağcılar’da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu.

2 yaşındaki Emre Çiçek biberondaki tineri içti.

Bebek bir süre sonra fenalaşınca Dilek Çiçek ve ablası tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yunus Emre bebek 50 gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.

Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Katil annenin yaptıkları Türkiye'nin kanını dondurdu... Yeşil yeşil kusmaya başlayan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek bebek, kimyasal zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Annesi, bebeğine ne olduğunu bilmediğini iddia etse de gerçek sonradan ortaya çıktı. 14 Kasım'a kadar yaşam mücadelesi veren Yunus Emre bebek hayatını kaybetti.

ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Bu olayın ardından 23 yaşındaki anne sorguya alındı ve sorgulamasında her şeyi itiraf etti:

“Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi ve kendisine kimse sahip çıkmadı bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim bu nedenle çocuğun biberonuna tiner kattım ve içirdim”

Çiçek ifadesinde, ablasının evinde oldukları sırada biberona tiner koyarak bebeğine içirdiğini itiraf etti. Tineri bebeğine içirdikten sonra kendisinin de intihar etmek istediğini söyleyen Dilek Çiçek, “Ancak başaramadım” dedi. Anne ayrıca kendisine de bebeğe de kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini söyledi.

Baba Yılmaz Efe ise Dilek Çiçek’in psikolojisinin bozuk olduğunu, bebeğin annesi ile birlikte yaşadığını yaşanan olaylardan haberi olmadığını söyledi.

İstanbul Emniyeti'nin başlattığı soruşturma anne ve baba gözaltına alındı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.