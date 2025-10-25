Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlediği Türk Dünyası Piyanistler Buluşması konserinde Piyanist Acar 27 Ekim Pazartesi akşamı sahne alacak.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek piyano konserine Dameli Nurbegen (Kazakistan), Doç. Dr. Samir Mirzayev (Azerbeycan), Prof. Dr. Efgan Zeki Saleh (Türkiye), Pelin Ece Acar (KKTC), Talat Arakev (Kırgızistan), Öğr. Gör. Zühre Abdullayeva (Azerbeycan), İleyda Aksu (Türkiye) katılacak.