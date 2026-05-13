KKTC’de geçen hafta meydana gelen toplam 63 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Sürat, trafik kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 263 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs tarihleri arasındaki 63 trafik kazasının 2’si ölümle, 12’si yaralanmayla, 49’u hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 22’si süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 7’si diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3 Milyon 768 bin 785 TL olduğu kazaların 19’u Gazimağusa’da, 18’i Lefkoşa’da, 17’si Girne’de, 7’si Güzelyurt’ta, 2’si İskele’de meydana geldi.

-Kontrol edilen 15 bin 170 sürücünün 2 bin 516’sı rapor edildi

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde toplam 15 bin 170 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 516 sürücü rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 263 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten ceza aldığı suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (910), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (236), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (154), Muayenesiz Araç Kullanmak (116), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (72), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (64), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (43), Dikkatsiz Sürüş (37), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (29), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (27), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (21), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (15), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (14), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (14), Tehlikeli Sürüş (13), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (10), Trafik Işıklarına Uymamak (7), Diğer trafik suçları (734).”