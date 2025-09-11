CTP’den yapılan açıklamaya göre, Hakikat Web TV’de Ümit Bahşi’nin sorularını yanıtlayan Erhürman, “Anlatacak bir şeyiniz yoksa, görevde olmayan rakibiniz üzerinden propaganda yürütüyorsanız, bu sizin hem geçmişe dair hikâyeniz olmadığını hem de geleceğe dair vizyonunuz bulunmadığını gösterir” dedi.

-“Geçmiş beş yıla dair anlatacak hikayesi yok”

Adaylardan birinin, beş yıldır şu anda aday olduğu görevi icra ettiğini söyleyen Erhürman, “Onun, ‘Ben beş yılda şunları yaptım, toplumun günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için şu hakları elde ettim. Bunların üstüne daha fazlasını eklemek için beş yıl daha istiyorum’ demesi gerekirdi. Ancak Ersin beyin geçmiş beş yıla dair anlatacak bir hikâyesi de, yurttaşları etkileyecek bir vizyonu da karşımıza çıkmış değildir. Geçmiş beş yıla dair anlatacak bir hikâyesi yok, gelecek beş yıla dair de ortada bir vizyon bulunmamaktadır. Bunların olmamasına rağmen seçime giriyorsanız, o zaman rakibe saldırırsınız, çünkü kendinizle ilgili olumlu bir şey söyleyemediğiniz için rakibiniz hakkında olumsuz bir şey ararsınız” dedi.

Söylemlere bakıldığına şaşırtıcı bir şey bulunmadığını söyleyen Erhürman, geçen beş yıla bakıldığında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıslı Türklerin haklarını savunma noktasında anlatılabilir bir icraatının görülmediğini savundu.

-“Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam değil”

“Ersin bey, beni olumsuzlayarak 'acaba insanları ikna edebilir miyim' diye düşünüyor. Oysa böyle bir tavır içerisinde olmak doğru değildir. Seçim süreci böyle bir süreç değildir. Cumhurbaşkanlığı görevi icra edildi mi edilmedi mi? Demokraside bütün marifet şudur: Ne yaptınız? Halk bundan memnunsa size oy verecek, değilse vermeyecek. Özgüven sahibi olmanız lâzım, kendi üzerinizden konuşmanız lâzım. Özgüven sahibi olmadığınız için benim üzerimden konuşuyorsanız, bu anlatacak hikâyeniz olmadığı içindir” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik bir makam olmadığını, dünyaya açılan tek pencere olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığının çok geniş bir yetki alanına sahip olduğunu kaydeden Erhürman, hem dışarıda hem içeride birçok yetkisinin olduğuna işaret etti.

-“En önemli zenginliğimiz insan kaynağımızdır”

“Bütün üçlü kararname atamalarında imzası vardır. YÖDAK başkanının atanmasında, ombudsmanın atanmasında belirleyici yetkileri olan bir makamdan bahsediyoruz. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun başında oturan kişidir” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının bazı yetkilerinden bahsetti.

Erhürman, “Bu kadar geniş yetki alanında anlatacak bir şeyiniz yoksa, görevde olmayan rakibiniz üzerinden propaganda yürütüyorsanız, bu sizin hem geçmişe dair hikâyeniz olmadığını hem de geleceğe dair vizyonunuz bulunmadığını gösterir” dedi. “En önemli zenginliğimiz beşerî sermayemizdir, insan kaynağımızdır. Bu insan kaynağıyla 24 saat çalışarak çok fazla iş üretilebilir. Eskide olduğu gibi gurur duyulacak bir makam yeniden yaratılabilir” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, yeniden hem kendisiyle hem kurumlarıyla gurur duyacağını ifade etti.

-“İnsanlar değişime karar verdi”

Erhürman, “Benim cumhurbaşkanlığına dair anlatacak çok şeyim var. Nasıl oldu da 'egemenlik' kelimesini ağzından düşürmedin de hiçbir konuda Sayın Hristodulidis’in adadaki herkes adına çatır çatır egemenlik kullanmasına izin verdin? Sürekli bir davadan bahsediyorlar. Söz konusu bir davaysa hukukçu benim. Geçmişte başka partilere oy vermiş, kendini sağda, solda tanımlayan birçok kesim desteğini açıkladı. Kendimi, Kıbrıs Türk halkının adayı olarak konumluyorum” diye konuştu.

“Benim taahhüt ettiğim cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak, bir kişinin ve çevresindekilerinin köşkü olmayacak. Tarafsız olacak; bu benim net taahhüdümdür” diyen Erhürman, halkı gerçek anlamda kucaklayacak bir dönem başlayacağını söyledi.

Erhürman, “Ben sürekli sahadayım, aralıksız bir şekilde. Sürekli insanlarımızla yüz yüze konuşuyoruz. İnsanlarımızın çok kararlı olduklarını görüyorum. Bu kararlılık bir değişim kararlılığıdır. İnsanlar değişime karar vermişler. Anketlerde gördüğümüz sonuçlarla gözlemlerimiz örtüşüyor. Memleketin dört bir yanını karış karış gezip görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.