Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın programında Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği ve Cumhurbaşkanı’nın izlediği politikaya ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak devlet sahibi olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu duruştan geri adım atılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Geri adımın Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının esiri haline getireceğini savunan Ertuğruloğlu, devlet sahibi olmanın en önemli kazanım olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda geçmişte yaşananları ileri yaştaki insanların çok iyi bildiğini, genç nesillerin ise Avrupa Birliği üzerinden etkilenmeye çalışıldığını söyledi. Burslar ve çeşitli fonlar üzerinden yürütülen politikaları eleştiren Ertuğruloğlu, “En büyük kötülüğü Avrupa Birliği yaptı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs politikasına da değinen Ertuğruloğlu, Erhürman’ı “romantik hayal dünyasında, ütopyada gibi hareket etmekle” eleştirdi. Ertuğruloğlu, “İyi bir insan ancak Kıbrıs konusunda yanlış yerden gidiyor. Kıbrıs Türkü’ne statü ve zaman kaybettiriyor” ifadelerini kullandı.

Türk tarafının temel politikasının devletin egemen eşitliğinin kabul edilmesini sağlamak olduğunu belirten Ertuğruloğlu, siyasi eşitliğin bir anlam taşıması için egemen eşitliğin de kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın ise “eşit egemen” ve siyasi eşitlikten söz ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, kendilerinin siyasi eşitliği hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığını belirtti.

Programda Türk devletlerinin Kıbrıs konusundaki tutumuna ilişkin soruya da yanıt veren Ertuğruloğlu, ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda soydaşlarına sırt çevirip çevirmediği yönündeki soruya “Maalesef öyle” karşılığını verdi. Rum tarafının Avrupa Birliği’ni bu ülkeler üzerinde bir “silah” gibi kullandığını söyledi.