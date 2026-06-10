Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç'un da katıldığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ekonomik iş birliği imkanları, esnafla vatandaşların refahına katkı sağlanması gibi konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin sürdürülmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Öte yandan Fikri Ataoğlu Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada ülkedeki gençlerin gerek kültürel gerekse sportif faaliyetlerinde yeteri kadar ambargolara maruz kaldığını ve bu sebepten ötürü ülke gençlerinin daha fazla önünün açılması gerektiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin gençleri ile ülkemiz gençlerin buluşması ve ortak projelerde yer almaları gerektiğini Osman Aşkın Bak’a aktaran Ataoğlu, gençlere her alanda fırsat verilmesi gerektiğini yineledi.

Ülkemizdeki gençlik kampları, saha, spor salonu ve spor tesislerinin artırılması ve iyileştirilmesi için de destek talep eden Ataoğlu, 1 futbol sahası ve 2 çok amaçlı spor salonu yapımı ile ilgili Osman Bak’tan söz aldı.

Bugüne kadar ülkemizde saha, halı saha ve spor tesisleri yapılması ile ilgili destekte bulunan Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerini sunan Ataoğlu, bundan sonrası için de daha geniş kapsamlı çalışmalarda birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Ziyarette konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise KKTC’nin kendileri için oldukça önem arz ettiğini belirterek, Ataoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bak, yapılması planlanan projeler için 1 haftalık süre için Kuzey Kıbrıs’a geleceğini ve Ataoğlu ile birlikte yerinde çalışmalar yapacağını söyleyerek, gençlerin yararına olacak tüm projelere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş U15 takımlarını da KKTC’ye getirerek bir turnuva yapma düşünceleri olduğunu da söyleyen Bak, “Kuzey Kıbrıs’taki gençlerin bu takımlarla maç yapıp kaynaşmasını da sağlamak iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek diye düşünüyorum” dedi