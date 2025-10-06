Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, nüfus politikasının kendileri için olmazsa olmaz bir mesele haline geldiğini belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa Otobüs Terminali'nde, otobüs şoförleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaşan Erhürman'a CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili eşlik etti.

Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, beş bomboş yılın geride kaldığını söyleyerek, “Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

“Gelin yol arkadaşı olalım”

Beş bomboş yılın geride kaldığını, beş yılda ne içeride ne de dışarıda bir şey yapıldığını kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanlığının görevlerini anımsatarak, içeride de yapılması gereken birçok şeyin olduğuna işaret etti.

“Nüfus ve nüfus politikası artık bizim için olmazsa olmaz bir mesele haline geldi.” diyen Erhürman, gençlerin gözlerini göç yollarına diktiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Bu memleket çetelerin ortada dolaştığı, iş insanlarının, gazetecilerin tehditlere maruz kaldığı bir memleket olamaz.” diye konuştu.

“Gelin yol arkadaşı olalım, bu ülkeyi artık doğru, dürüst yönetelim.” çağrısında bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti.

Ülkede bir grup insanın Türkiye’ye gidemediğini, bazı insanların güneye geçemediğini, bazı insanların ise dünyanın hiçbir yerine gidemediğini söyleyen Erhürman, “İnşa edilmeye çalışılan ‘hapishane duvarları’ 19 Ekim’den sonra yıkılacak ve bu halk dünyayla buluşacak.” dedi.