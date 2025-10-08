CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, anayasaya göre, Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden birinin de "kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlamak"olduğuna dikkat çekti ve seçilmesi halinde “Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi” kurulacağını kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’in eşlik ettiği ziyarette Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkanı Sabahattin Kurt, Genel Sekreter Kadir Yel ve bazı dernek üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Erhürman, Demokrasinin basit bir kuralı olduğuna işaret ederek, “Adayları dinlersiniz, hangisinin önümüze çizdiği yol aklınıza yatarsa, ona oy verirsiniz. Ama adaylardan biri önceki dönemde görev yaptıysa, o dönemde yapılanlardan memnun muyuz, değil miyiz diye bakarsınız” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı makamı bütün dünyanın ‘Kıbrıs Türk toplum lideri’ olarak tanıdığı makamdır”

KKTC’nin, maalesef Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmadığını hatırlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamı, bütün dünyanın ‘Kıbrıs Türk toplum lideri’ olarak tanıdığı makamdır. Bizim cumhurbaşkanlığı makamımız, dünyaya sesimizi duyurabileceğimiz tek makamdır. Merkezi yapıda, AB ile, BM ile ve farklı ülkelerle iletişim kurabilecek tek makam cumhurbaşkanlığıdır” diye konuştu.

Geçmiş dört cumhurbaşkanı döneminde de bu ülkede Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik müzakereler yürütüldüğünü anımsatan Erhürman, ilk defa bir dönemde tek bir müzakere masası dahi kurulmadığını vurguladı.

Erhürman şöyle konuştu: “Ersin Bey, ‘benim görüşlerim doğrultusunda müzakere etmeliydi’ demiyorum; kendi görüşleri doğrultusunda müzakere edebiliyorsa etmeliydi ama etmedi veya edemedi.”

Beş bomboş yılın geride kaldığını savunan Erhürman, “Ersin Bey bize iki devletten bahsediyor. Kime sorarsanız sorun, fiilen şu an iki devlet zaten var. Ersin Bey iki devlet diyorsa, şu anki duruma tamamdır demiş oluyor. İki devletli çözüm diyorsanız, o zaman çözümden bahsediyorsunuz demektir. Çözümden bahsediyorsanız, müzakere masasına oturmak durumundasınız. Çünkü çözüm, müzakereden sonra olan bir şeydir” diye konuştu.

“Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı”

Geçmiş Cumhurbaşkanları döneminde, müzakere masasının olmadığı dönemlerde bile görüşme masası kurulduğunu belirten Erhürman, “Orada iki toplum arasındaki ilişkileri de görüşürsünüz; halkınızın hak ve çıkarları ihlal ediliyorsa onları da ele alırsınız. Dört cumhurbaşkanı döneminde de yeni kapılar açıldı. İlk defa bu beş yılda bir kapı dahi açılmadı. Metehan’da, Beyarmudu’nda kapılardan geçiş eziyete dönüştü. Kuzeydeki trafiği bile aksatır hale geldi. Görüşme masası bile kurulmadı” dedi.

“Görüşme masasından beklediğimiz tek şey kapı açılması mıydı?” diye soran Erhürman, “Karma evliliklerden doğan çocuklar” meselesinin de gündeme getirilmediğini savundu.

“Bu çocukların AB vatandaşlığı alma hakkı, analarının ak sütü gibi helaldir” diyen Erhürman, bu konuda dahi görüşme masasında herhangi bir mücadele verilmediğini ileri sürdü. Tufan Erhürman, “Bunların hiçbiri yapılmadı. Madem dışarıda liderlik göstermedi, içeride göstermesini bekledik. Fakat son birkaç senedir memleket güvenlik açısından sıkıntı yaşıyor. Silah ruhsatları havada uçuşuyor, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı aldı yürüdü. Anayasada “Cumhuriyet Güvenlik Kurulu” vardır; başında da Cumhurbaşkanı bulunur. Bu kurulun güvenlikle ilgili kararları, Bakanlar Kurulu’nda öncelikli olarak dikkate alınır. Bu kurul bir kez bile toplanmadı. Beş senedir yerimizde de saymadık. Geri geri gittik” dedi.

Anayasa’nın 102. Maddesinin 2. Fıkrasına göre Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden birinin de “kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlamak” olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi” kurulacağının altını çizdi.

Çeler: “Bu dönem bize beş yıldan daha fazla zarar verdi”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de yaptığı konuşmada, parti olarak siyasete olan güvensizliğin bu seçimlerde ortadan kalkması, beş yıllık bir kaybın telafi edilmesi için Erhürman’a destek verdiklerine vurgu yaptı. Zeki Çeler, “Bu dönem bize beş yıldan daha fazla zarar verdi” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman’ın hukuk, diplomasi ve Kıbrıs konusundaki bilgisinin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Çeler, “Kaybolan beş yılı bir an önce yakalayalım diye fedakârlık yapıp aday çıkarmadık. Şimdi sıra toplumun desteğindedir” dedi.