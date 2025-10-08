esarya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, büyük bir coşku ve yoğun katılımla başladı. Bölge halkının akın ettiği açılış töreni, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Açılışta gerçekleştirilen uluslararası kortej yürüyüşü, farklı ülkelerden gelen kültürlerin dostluk içinde buluştuğu anlamlı bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı. Geleneksel kıyafetler, ritmik müzikler ve dans performanslarıyla Akdoğan ve Dörtyol sokakları adeta bir kültür şölenine dönüştü.

SANAT, SPOR VE DOSTLUĞUN BULUŞMA NOKTASI

Festivalin ilerleyen saatlerinde yerel sanatçılar, gençler ve spor ekipleri sahne aldı. Mesarya’nın üretken gençleri, müzisyenleri ve sporcuları, bölgenin kültürel mirasını ve enerjisini gururla yansıttı.

Festival programı sadece sahne gösterileriyle sınırlı kalmayarak, tavla turnuvaları, halı saha karşılaşmaları ve atölye etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap etti. Bu etkinlikler sayesinde dostluk, rekabet ve birlik duygusu festivalin her anına yansıdı.

BU GECE FESTİVAL COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Festival heyecanı gece boyunca da devam edecek.

Aslanköy’de kortej yürüyüşü ve uluslararası ekiplerin gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Ardından ekipler Paşaköy’deki etkinlik alanına geçerek sahne performansları sergileyecek.

Gecenin finalinde ise Grup Gam ve Yahya Erenköy sahne alarak festivale unutulmaz bir kapanış yapacak.

Festivalin ilerleyen günlerinde ise Mesarya genelinde konserler, dans ve tiyatro gösterileri, spor müsabakaları ve atölye etkinlikleri düzenlenecek. Mesarya’nın dört bir yanında festival coşkusu yaşatmaya devam edilecek.