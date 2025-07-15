CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi “Kadın Dayanışması Kahvaltı Buluşması” düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.

Etkinlikte, Tufan Erhürman, Doğuş Derya ve Nesrin Kısaoğlu konuşma yaptı.

-Erhürman: “Bu ülke çocuklarımızla, kadınlarımızla yeniden gülmeye başlayacak”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençlerin göç yollarına düştüğünü kaydederek “Bizi, çocuklarımıza telefon açıp ‘Gelme oğlum, gelme kızım’ demek zorunda bırakıyorsunuz. Ama inadınıza, ne çocuklarımızdan ne toprağımızdan vazgeçeceğiz. Tırnaklarımızı bu topraklara geçirdik; barış ve çözüm arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Önde kadınlar yürüyecek. Ve biz, insan onuruna yaraşır bir hayatı çocuklarımız için el birliğiyle kuracağız” diyen Erhürman, beş yıl önce açılan kötü parantezin 19 Ekim’de kapanacağını belirtti. Erhürman, “O parantez kapanacak, değişim gelecek. Bu ülke, çocuklarımızla ve kadınlarımızla yeniden gülmeye başlayacak” diye konuştu.

-Derya: "Ekim ayından sonra verdiğimiz mücadele daha da ileriye taşınacak”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya da kadın dayanışmasının önemini vurgulayarak çocuklara yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek ve gelecek sunabilmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret etti.

Derya, “Ekim ayından sonra, Kıbrıs’ın birleşmesi için verdiğimiz mücadele daha da ileriye taşınacak” diye konuştu. Derya, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Kısaoğlu: "Mücadeleye devam..."

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu ise etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek mücadeleye ve yoğun çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.