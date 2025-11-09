Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Norveç’in 65 yıl sonra Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirerek, adanın güneyinde son dönemde artan silahlanma girişimlerinin barış arayışlarına zarar vereceğini söyledi.

“Çözüm arayışı konusunda samimiyet varsa, farkına varılmalıdır ki bu dönemde ihtiyaç, daha çok silahlanma değil, daha fazla diyalog ve uzlaşı kültürünün yeşermesidir” diyen Erhürman, uluslararası toplumun da adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına samimiyetle katkı koymak istiyorsa bu konuya hassasiyet göstermek durumunda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, “Norveç’in silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırmış olması, son dönemde adanın güneyinin silahlanma ve askeri iş birlikleri oluşturma yönünde atmakta olduğu adımlara bir yenisini ekledi” ifadelerini kullandı.

Bu yöndeki girişimlerin yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da lehine olmayacağını vurgulayan Erhürman, “Açıktır ki, bunlar bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarına da olumsuz yansımaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu tarz adımların, özellikle de içinde bulunulan dönemde adada bir çözüm atmosferi yaratılması yönündeki beklenti ve çabalara yardımcı olmayacağını ifade etti.