Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açan açıklamalarını eleştirerek, "Bu hadsizliklerin son bulması gerekir. Onların Türk askerini tartışma hakkı yok" dedi.

Rum yönetiminin açıklamalarına da tepki gösteren Öztürkler, “Siz kimsiniz? 1974’te Türk jetleri adaya geldiğinde Kıbrıs Türk halkını korumak için sizden izin mi aldı? Bugün de izin alacak değildir. Bu hadsizliklerin son bulması gerekir.” dedi.

Öztürkler, Rumların Türk askerini tartışmaya hakkı olmadığını da vurgulayarak,“Kıbrıs Türk halkı, Türk askerini ve Türkiye’nin garantörlüğünü tartıştırmaz.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ve ABD ile kurduğu yakın ilişkilerin, ciddi silahlanma harcamalarının ve adayı savaş alanına dönüştürme çabalarının bölgedeki dengeleri bozduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, Rum lider Nikos Hristodulidis’in ülkesinin egemenliğini dış güçlerin çıkarları doğrultusunda adeta "sattığını” ifade etti.