Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, “Çocuklarımızı ülkede tutmak, çocuklarımızın burada mutlu olmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Hep birlikte bunun için çalışacağız” dedi.

Erhürman, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda vatandaşlara hitap etti; 5 yıl boyunca birlikte yürüme ve birlikte mücadele etme vurgusu yaptı.

“Asla zafer sarhoşluğuna kapılmayacağız, çocuklarımız için yapacak çok işimiz var. Uluslararası alanda vermemiz gereken büyük bir mücadele var” diyen Erhürman, bugünden itibaren kendisine oy veren vermeyen herkesi kucaklamaya devam edeceğinin altını çizdi; “Sizden de ricam hepimiz kucaklaşalım” dedi.

Çok büyük bir mücadeleye hazır olunmasını isteyen Erhürman, “Ülkenin bugünkü hali hal değil, değişecek demiştik, çocuklarımız için mücadele edeceğiz demiştik… Hedef bellidir. Göç etmiş, esir düşmüş, şehit vermiş, kayıp vermiş insanlarımız var. Bana ‘biz bunlar yaşansın diye mi şehitler verdik, onca zorluk yaşadık’ diyordunuz, şimdi bu soru ortada kalkana kadar günde 24 saat çalışacağız. Çocuklarımızı ülkede tutmak, çocuklarımızın burada mutlu olmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Hep birlikte bunun için çalışacağız” diye konuştu.

Dokuz yıldır genel başkanlığını yaptığı CTP’nin her biri kendinden fazla çalıştığını kaydettiği “sarı karıncalarına” yürekten teşekkür eden Erhürman, eşine, yanlarında olması gerekirken bu dönemde olamadığı anne babasına, kardeşine ve oğlu Toprak’a da teşekkürlerini iletti. Erhürman, “Ben bu topraklardan vazgeçmem, bu ülkeden ve çocuklarından asla vazgeçmem” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olmaktan, bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğunu vurgulayan Erhürman, şöyle konuştu: “Sizinle birlikte yürümek…bu onuru bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu yolu birlikte yürüyeceğimizi biliyorum ya ölsem de gam yemem. Hep birliye yürüyeceğiz dedik yürüdük kazanacağı dedik hep birlikte kazandık. Sıra üçüncü sözümüzde, bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz. İyi varsınız, iyi ki yol arkadaşıyız, çalışmaya, mücadeleye devam.”