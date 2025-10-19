Stad: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Yusuf Bakar, Burak Yiğit

Maraş: Ali Yıldız, Ahmet Hellaç, Arda, Emir, Uvanç, Ahmet, Berkant, Yıldıray, Barın, Erencan, Hicabi

Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet Uçar, Mehmet Kuşçu, İbrahim, Cevdet, Şükrü, Ramazan, Tuğberk, Mustafa, İsmet, Yunus

Goller: 13. Dk. Mehmet Uçar (TOL), 90+2 Arda Bayramö (Maraş)

Aksa Birinci Ligi’nde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım Maraş ve Türk Ocağı Mağusa’da karşı karşıya geldi.

13. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında Mehmet Uçar’ın vuruşu filelere gitti ve Türk Ocağı deplasmanda 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Türk Ocağı’nın üstünlüğünde tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın da temkinli oyunu dikkat çekti savunmaya ağırlık veren iki takım da kontrataklarla rakip kalede gol bulmaya çalıştı.

90+2. Dakikada gelişen Maraş atağında Arda Bayram’ın vuruşu filelere gidince karşılamaya denge geldi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Maraş ile Türk Ocağı yenişemeyerek 1-1 berabere kaldılar.

Bu sonuçla Maraş ve Türk Ocağı puanlarını 5’e çıkardı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

