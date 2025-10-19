Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, CTP Genel Merkezi’nde basına açıklamalarda bulundu, “Bu seçimi Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık” dedi.

Saat 21.30’da Kızılbaş Parkı’nda halkla bir araya gelip, kutlama yapacaklarını duyuran Tufan Erhürman, “Oy verip, vermemeniz önemli değil. Bütün halkımızı Kızılbaş’a davet ediyorum. Bizim kazanmamızı değil, kardeşliğimizi hep birlikte kutlayalım” çağrısında bulundu.

Kendisine destek veren, oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Erhürman, “An itibarı ile artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanı olma sözünü veriyorum” diye konuştu.

-“Biz bir bütünüz, irademiz bir bütündür… Tam da arzuladığımız şekilde kardeşliğimiz kazandı”

Şu ana kadar gelen sonuçlara göre tüm ilçelerde önde göründüklerini ifade eden Erhürman, “Biz bir bütünüz, irademiz bir bütündür. Tam da arzuladığımız şekilde kardeşliğimiz kazandı. Bölünmeyeceğiz dedik, bölünmedik. Bütünleştik, birleştik” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olacağını, ayrım gözetmeyeceğini, eşitliğin ve özgürlüğün bekçisi olacağını söyleyen Erhürman, “Ben tek başıma yönetmek üzere yola çıkmadım. Hep birlikte yöneteceğiz" dediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı terimini, Cumhurbaşkanı terimine tercih ettiğini kaydetti.

Hangi partiye mensup olduğuna bakmaksızın liyakat esasına göre çalışacaklarını belirten Erhürman, “Bu topraklar ve çocuklarımız için çalışacağız” dedi.

Erhürman, “Sevgili oğlum Toprak, sevgili eşim, annem ve bütün ailem bu süreçte yanımdaydılar. Sizlerle, halkımla birlikte olmak da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor” diye konuştu.

Üstlendiği sorumlulukları özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğini dile getiren Erhürman, “Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın” dedi.

Toplumun huzuru ve güvenliğinin en başta geleceğini kaydeden Erhürman, “Zafer sarhoşluğu söz konusu olmayacak” vurgusu yaptı.

-“Bu halka mensup olmak benim en büyük onurum, gururumdur”

Erhürman, “Benim halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımla gurur, onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurum, gururumdur” diyerek, konuşmasını tamamladı.