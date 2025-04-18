Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son günlerde adının kamuoyunda geçmesi üzerine açıklamada bulundu.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, gündeminin sadece belediye başkanlığı görevine odaklı olduğunu belirtti.

Dün katıldığı bir tv programında konuyla ilgili açıklamada bulunan Amcaoğlu

Amcaoğlu, UBP içinde Cumhurbaşkanlığı ve genel siyaset için birçok güçlü isim bulunduğuna dikkat çekerek, “Ulusal Birlik Partisi’nde birçok değerli isimler var. Çok çok kıymetli alternatifler var.” diyerek siyasette bireysel değil, kurumsal başarıyı önemsediklerini ifade etti.

Amcaoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin geçtiğimiz hafta Parti Meclisi kararıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bağımsız aday olarak destekleme kararı aldığını hatırlatarak “Ben de partimin bir belediye başkanı olarak bu karar doğrultusunda Sayın Tatar’ı destekliyorum. Bu konu kapanmıştır” dedi.

Siyasette hiçbir zaman kişisel bir hırsı olmadığını vurgulayan Amcaoğlu şöyle devam etti: “Ben daha birinci dönemimi tamamlamadan başka bir göreve aday olmayı, bana oy veren insanlara saygısızlık olarak görürüm. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek tek önceliğimdir.”

Amcaoğlu, “Doğup büyüdüğüm kente hizmet etme sorumluluğuyla bu görevi üstlendim. Sekiz yıllık vizyonumuzu paylaştık. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getirme zamanı” dedi.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Ben bugüne dek siyasetçi olmadım, siyaseti sevmediğimi de her zaman açıkça söyledim. Yıllarca bürokrat olarak görev yaptım ve herkese dokunmaya gayret ettim; bunu yaparken siyaseti hiç düşünmedim. Ancak şartlar bizi doğup büyüdüğümüz kente hizmet etme noktasına getirdi. Yerel yönetimler reformu kapsamında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı olduk. Vatandaşlara bir takım sözler verdik, projeler sunduk. Bu görev için iki dönem hedef koyduğumu ve projelerimi sekiz yılı kapsayacak şekilde bir kitapçıkta paylaştığımı da biliyorsunuz. Seçmenimiz de bizi %63 gibi çok yüksek bir oy oranıyla bu göreve layık gördü.

Bu nedenle şu anda bütün enerjimi ve hedefimi bu dönemi en iyi şekilde tamamlamaya ve ikinci dönemde de seçmenimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye odakladım. Onlara layık olabilmek için canla başla çalışıyoruz. İlk iki yılda birçok projeye imza attık, belediyemizi mali anlamda çok daha ileriye taşıdık.

Bizim görevimiz, verdiğimiz sözleri yerine getirmektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur”