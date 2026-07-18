Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelme kararını olumlu karşıladıklarını belirterek; Guterres’in çabalarını desteklediklerini, samimiyet ve ciddiyetle bu çabalara katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelme kararını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri’nin adaya gelerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle görüşecek olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi, göreve gelmemizden bu yana pek çok konunun Lefkoşa’da ele alınmasının önemine vurgu yaptık. Bunun en üst düzeyde, Sn. Genel Sekreter’in katılımıyla gerçekleşmesinin planlanmasını doğru buluyoruz. Elbette bu görüşmelerde güven yaratıcı önlemler de, Sayın Genel Sekreter’in Crans Montana’dan sonra dillendirdiği şekliyle ‘bu kez farklı olmalı’ yaklaşımı konusundaki fikirler de değerlendirilecektir.

Sayın Genel Sekreter’in katılımıyla yapılacak görüşmeler hem tarafların birbirini hem de Birleşmiş Milletler’in tarafların pozisyonlarını daha iyi anlaması, not etmesi ve çabaların yönünün belirlenmesi açısından anlamlı olacaktır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreter’in çabalarını desteklediğimizi ve samimiyet ve ciddiyetle bu çabalara katkı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum.”