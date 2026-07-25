İş insanı ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, UBP’den Mağusa Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Bozkurt, “Ben siyaset yapmaya değil, iş yapmaya geliyorum” dedi.

Koral Bozkurt’un adaylığı ile ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

Değerli dostlarım ve kıymetli Mağusa halkı;

Ben Mağusa'da doğdum. Bu şehirde büyüdüm, öğrendim, çalıştım ve üretmenin değerini burada öğrendim.

Mağusa'da kazandım. Umutlarımı yine bu şehirde yeşerttim. Hayatım boyunca elde ettiğim her başarıda Mağusa'nın bana kattıklarının büyük payı olduğuna inandım.

Bu nedenle yıllardır bu şehre yalnızca sözle değil; yaptığım yatırımlarla, sporun gelişimine verdiğim destekle ve sosyal sorumluluk çalışmalarımla; Mağusa'ya elimden gelen katkıyı koymaya çalıştım

Ancak bugün görüyorum ki Mağusa'nın sahip olduğu büyük potansiyel, hak ettiği seviyeye ulaşabilmiş değildir.

Her gün değişen ve gelişen dünyada, Mağusa'nın bu değişime ayak uydurması artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. İşte tam da bu noktada, doğup büyüdüğüm bu şehre karşı üzerime daha büyük bir görev düştüğüne inanıyorum.

Mağusa; tarihiyle, kültürüyle, limanıyla, üniversitesiyle, öğrencisiyle, sanatcısıyla, turizmiyle, esnafıyla, üreticisiyle, gençleriyle ve sportif başarısı ile ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu potansiyeli doğru planlama, güçlü bir vizyon ve ortak akılla geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir.

Bu düşüncelerle, Ulusal Birlik Partisi'nden Mağusa Belediye Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş biri olarak biliyorum ki Mağusa'nın ihtiyacı olan şey daha fazla söz değil, daha fazla çalışmadır. Ben siyaset yapmaya değil, iş yapmaya geliyorum. Çünkü Mağusa'nın geleceği için artık konuşmaktan çok, üretme zamanıdır.

Bu karar, kişisel bir hedefin değil; bana hayatı öğreten, beni ben yapan ve hayatımın her döneminde bana sahip çıkan bu şehre olan vefa borcumu daha büyük bir sorumlulukla ödeme iradesinin sonucudur.

Bugünden itibaren hedefimiz; Mağusa'nın sahip olduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek, bu güzel şehri hak ettiği geleceğe taşımak ve çocuklarımıza gurur duyacakları bir Mağusa bırakmaktır.

#magusakazanacak