Basketbol ttec U 14 Kızlar ve Erkekler Ligi ile U 18 Kadın ve Erkek Ligleri’nde mücadele devam ediyor.

Heyecanın her geçen arttığı liglerde ttec U 14 Kızlar A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, B Grubu’nda Levent lider durumda yer alıyorlar.

ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu’nda Soyer Aksu lider durumda yer alırken, B Grubu’nda ise Levent zirvede bulunuyor.

U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent ilk sırada yer alırken, U 18 Erkekler Ligi A Grubu’nda Akdeniz Spor Birliği, B Grubu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi liderlik koltuğunda oturuyorlar.

ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.YDÜ 3 1 2 92 102 4

2.GÖNYELİ 1 1 - 41 21 2

3.ALSANCAK 1 1 - 39 29 2

4.BASE BASKET 1 - 1 22 42 1

ttec U14 KIZLAR LİGİ B GRUBU

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.LEVENT 2 2 - 182 71 4

2.KIVILCIM 2 2 - 74 60 4

3.F.BREAK 2 - 2 53 112 2

4.ASB 2 - 2 68 143 2

ttec U 14 ERKEKLER A GRUBU

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.SOYER AKSU 3 3 - 260 75 6

2. YDÜ A 2 2 - 172 37 4

3.G.BİRLİĞİ 3 1 2 109 203 4

4.ADASPOR 3 1 2 83 193 4

5.KIVILCIM 3 - 3 52 142 3

6.BASEBASKET 1 - 1 5 21 1

ttec U 14 ERKEKLER B GRUBU

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.LEVENT 2 2 - 164 65 4

2.KOOPBANK 2 2 - 127 69 4

3.YDÜ B 3 1 2 137 176 4

4.TED 2 - 2 66 143 2

5.ASB 1 - 1 21 64 1

U 18 KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.GÖNYELİ 2 1 1 137 67 3

2.LEVENT 1 1 - 108 34 2

3.ASB 1 1 - 74 67 2

4.BASE 1 - 1 28 70 1

U 18 ERKEKLER A GRUBU

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.CANBULAT 3 2 1 169 177 5

2.ASB 2 2 - 149 73 4

3.KOOPBANK 1 1 - 110 35 2

4.SOYER AKSU 1 - 1 51 57 1

5.DAÜ 2 - 2 54 164 2

6.BASE 1 - 1 35 62 1

U 18 EREKLER B GRUBU

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.YDÜ 2 2 - 203 91 4

2.ADA 2 1 1 121 139 3

3.G.BİRLİĞİ 2 1 1 121 153 3

4.SOYER B 1 - 1 53 77 1

5.ASB 1 - 1 36 74 1