Basketbol ttec U 14 Kızlar ve Erkekler Ligi ile U 18 Kadın ve Erkek Ligleri’nde mücadele devam ediyor.

Heyecanın her geçen arttığı liglerde ttec U 14 Kızlar A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, B Grubu’nda Levent lider durumda yer alıyorlar.

ttec U 14 Erkekler Ligi A  Grubu’nda Soyer Aksu lider durumda yer alırken, B Grubu’nda ise Levent zirvede bulunuyor.

U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent ilk sırada yer alırken, U 18 Erkekler Ligi A Grubu’nda Akdeniz Spor Birliği, B Grubu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi liderlik koltuğunda oturuyorlar.

ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.YDÜ                                 3             1             2             92          102        4

2.GÖNYELİ                        1             1             -             41            21        2

3.ALSANCAK                      1             1             -             39            29        2

4.BASE BASKET  1             -             1             22            42        1

ttec U14 KIZLAR LİGİ B GRUBU

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.LEVENT                                         2             2             -        182             71          4

2.KIVILCIM                        2             2             -             74         60          4

3.F.BREAK                          2             -             2             53    112             2

4.ASB                                  2             -             2             68    143             2

ttec U 14 ERKEKLER A GRUBU

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.SOYER AKSU                  3             3             -             260        75          6

2. YDÜ A                                           2             2             -             172        37         4

3.G.BİRLİĞİ                       3             1             2             109        203        4

4.ADASPOR                       3             1             2               83        193        4

5.KIVILCIM                        3             -             3               52        142        3

6.BASEBASKET                  1             -             1                 5          21        1

ttec U 14 ERKEKLER B GRUBU

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.LEVENT                                         2             2             -             164        65         4

2.KOOPBANK                    2             2             -             127        69         4

3.YDÜ B                                            3             1             2             137        176        4

4.TED                                  2             -             2               66        143        2

5.ASB                                  1             -             1               21        64          1

U 18 KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.GÖNYELİ                        2             1             1             137        67          3

2.LEVENT                                         1             1             -             108        34          2

3.ASB                                  1             1             -               74        67          2

4.BASE                                1             -             1                28   70              1

U 18 ERKEKLER A GRUBU

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

1.CANBULAT                     3             2             1             169        177        5

2.ASB                                  2             2             -             149          73        4

3.KOOPBANK                    1             1             -             110          35        2

4.SOYER AKSU                  1             -             1               51          57        1

5.DAÜ                                 2             -             2               54        164        2

6.BASE                                1             -             1               35        62         1

U 18 EREKLER B GRUBU

TAKIMLAR                         O            G            M           AS          YS           P

Geleneksel İskele Kupası Şampiyonu Gençler Birliği Geleneksel İskele Kupası Şampiyonu Gençler Birliği

1.YDÜ                                 2             2             -             203        91         4

2.ADA                                 2             1             1             121        139        3

3.G.BİRLİĞİ                       2             1             1             121        153        3

4.SOYER B                         1             -             1               53        77          1

5.ASB                                  1             -             1               36        74          1