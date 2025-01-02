Basketbol ttec U 14 Kızlar ve Erkekler Ligi ile U 18 Kadın ve Erkek Ligleri’nde mücadele devam ediyor.
Heyecanın her geçen arttığı liglerde ttec U 14 Kızlar A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, B Grubu’nda Levent lider durumda yer alıyorlar.
ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu’nda Soyer Aksu lider durumda yer alırken, B Grubu’nda ise Levent zirvede bulunuyor.
U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent ilk sırada yer alırken, U 18 Erkekler Ligi A Grubu’nda Akdeniz Spor Birliği, B Grubu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi liderlik koltuğunda oturuyorlar.
ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.YDÜ 3 1 2 92 102 4
2.GÖNYELİ 1 1 - 41 21 2
3.ALSANCAK 1 1 - 39 29 2
4.BASE BASKET 1 - 1 22 42 1
ttec U14 KIZLAR LİGİ B GRUBU
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.LEVENT 2 2 - 182 71 4
2.KIVILCIM 2 2 - 74 60 4
3.F.BREAK 2 - 2 53 112 2
4.ASB 2 - 2 68 143 2
ttec U 14 ERKEKLER A GRUBU
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.SOYER AKSU 3 3 - 260 75 6
2. YDÜ A 2 2 - 172 37 4
3.G.BİRLİĞİ 3 1 2 109 203 4
4.ADASPOR 3 1 2 83 193 4
5.KIVILCIM 3 - 3 52 142 3
6.BASEBASKET 1 - 1 5 21 1
ttec U 14 ERKEKLER B GRUBU
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.LEVENT 2 2 - 164 65 4
2.KOOPBANK 2 2 - 127 69 4
3.YDÜ B 3 1 2 137 176 4
4.TED 2 - 2 66 143 2
5.ASB 1 - 1 21 64 1
U 18 KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.GÖNYELİ 2 1 1 137 67 3
2.LEVENT 1 1 - 108 34 2
3.ASB 1 1 - 74 67 2
4.BASE 1 - 1 28 70 1
U 18 ERKEKLER A GRUBU
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.CANBULAT 3 2 1 169 177 5
2.ASB 2 2 - 149 73 4
3.KOOPBANK 1 1 - 110 35 2
4.SOYER AKSU 1 - 1 51 57 1
5.DAÜ 2 - 2 54 164 2
6.BASE 1 - 1 35 62 1
U 18 EREKLER B GRUBU
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.YDÜ 2 2 - 203 91 4
2.ADA 2 1 1 121 139 3
3.G.BİRLİĞİ 2 1 1 121 153 3
4.SOYER B 1 - 1 53 77 1
5.ASB 1 - 1 36 74 1