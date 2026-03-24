12 Mart 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak olan O.Ö. (E-36)’ye dedektör köpek “Pamir” tepki verdi. Yapılan aramada, şahsın üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 300 miligram ağırlığında, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan sarma sigara bulundu. Uyuşturucu madde emare olarak alınırken, şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.