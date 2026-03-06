Polis Okulu öğrencileri, dünya ilik bankasına donör olmak için tükürük örneği verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkilileri, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini gören polis ve itfaiye aday adayları ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Lösemi (Kan Kanseri) ve Lenfoma (Lenf Kanseri) hastalıkları konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından, polis ve itfaiye adaylarından söz konusu hastalıkların tedavisinde umut olmak amacıyla, Dünya İlik Bankası’na donör olmak için, gönüllülük esasına göre tükürük örneği alındı.