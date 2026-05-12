Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı derneklerin başkanları 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nde basın toplantısı düzenleyecek engelli sorunlarına dikkat çekti.

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, derneğin yarım asırlık Engelliler Federasyonunun da 41 yıllık geçmişine rağmen sorunlara istedikleri çözümleri sağlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, istihdam ve nakdi yardım konularında beklenen ilerlemeyi sağlayamadıklarını aktardı.

Yücetürk bir başka büyük üzüntü kaynağının 2014 yılında temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi'nin, 48 yataktan 32 yatak kapasitesine düşürülerek sadece rehabilitasyon hizmeti veren kısımlarının hizmete açılması olduğunu söyledi.

Sağlıkta, istihdamda, ulaşım ve dolaşımdaki sorunlara da dikkat çeken Yücetürk, 2023'ten bu yana 70 kişinin istihdam edildiğini ve lise/üniversite mezunu donanımlı engelli gençlerin halen iş beklediğini belirtti.

Birçok yerde özel rampa, kaldırım ve engelli asansörü sorunları yaşandığını, birkaç daire ve üniversite dışında bunları tam anlamıyla yerine getiren olmadığını söyleyen Yücetürk "Kaldırımlardaki sarı engelli bantlarını takip edenler ya bir direğe, ya bir ağaca, ya bir ağaca, direğe, arabaya ya da rögar kapağına tosluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engellilerin devlet ve hükümet yetkililerine ilettiği 14 maddelik istem paketi ve acil istihdam bekleyen 49 kişilik engelli listesi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

İstem paketinin içeriğinde "Engelliler Dairesi"nin acilen kurulması, Engelsiz Yaşam Evi'nin tüm birimleriyle devreye sokulması, ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi, nakdi yardım alan engellilere, elektrik, su ve telefon vb. ek muafiyetlerin acilen sağlanması, KT Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma derneklerine yer ve bina tahsisi ve bakıma muhtaç engellilerin anne-babalarına yaş haddine bakılmaksızın emeklilik hakkı verilmesi maddeleri de yer aldı.