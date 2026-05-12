Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği “Engelliler Haftası” dolayısıyla dün basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit basın toplantısında, engelli bireylerin toplumun dışında değil, tam merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Ülkede hala birçok engelli bireyin, fiziksel engellerin yanında fırsat eşitsizliği, erişim eksikliği, istihdam yetersizliği ve toplumsal önyargılarla mücadele ettiğini söyleyen Kibrit, engelli bireylerin, “yardım bekleyen bireyler” değil, üreten, karar mekanizmalarında yer alan, topluma yön veren eşit bireyler olması gerektiğini ifade etti.