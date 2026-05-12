Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, devlet çatısı altında kurulacak "Otizm Merkezi" ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandığını ve birkaç ay sonra hizmete gireceğini öğrendiğini söyleyerek bu anlamda KKTC devletinin sınıfı geçtiğini söyledi.

Hastanelerde kurul sırası bekleyen engellilerin ayrı bir sorun olduğunu kaydeden Özerdem, bunun da ufak bir dokunuşla çözümlenebilecek bir sorun olduğunu belirtti.

Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yanında Maliye Bakanlığı'nın da elini taşın altına sokması gerektiğini söyleyen Özerdem, devlet yetkililerine hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan ellerindeki imkânları kullanma ve engellilerin hayatına destek olma çağrısında bulundu.