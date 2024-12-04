Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz liderliğindeki Engelliler Spor Federasyonu, dün akşam Merit Diamond’da düzenlenen özel bir etkinlikte anlamlı bir ödüle imza attı. Etkinlikte, UBP Lefkoşa Milletvekili ve Maliye eski Bakanı Alişan Şan’a, engelliler için yaptığı katkılar ve yardımseverliği nedeniyle plaket takdim edildi.

Ahmet Akdeniz konuşmasında, Alişan Şan’ın engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek adına yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu vurguladı. Şan ise ödülü alırken, engelliler için daha fazla projeye destek olmaya devam edeceğini ifade ederek bu anlamlı plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, toplumun hassasiyetlerini ön plana çıkararak dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma oldu.