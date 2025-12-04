Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, ülkede engelli bireylerin; fiziksel erişim, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal katılım gibi alanlarda önlerine konan engelleri aşamaz durumda olduğunu dile getirdi. Arı, engellilerin temel insan hakları olan eğitim, istihdam, ulaşım ve sağlık haklarına engellenmeden, tam ve dolaysız erişim talep ettiğine dikkat çekti.

Çalışma yaşamına katılmak isteyen engellilerin iş bulamadığını belirten Arı, “Kamuda ve özel sektörde engelli kotasının artırılması devletin; çevresel ulaşım hakkı çerçevesinde, engellilerin sokak ve caddelerde ulaşımını sorunsuz sağlayacak altyapıyı kurmak belediyelerin görevidir.” dedi.

Engelli bireylerin eşit istihdam fırsatlarına ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Arı, "Bu alanda şu ana kadar elde edilen kazanımların sınırlı olması hem söz konusu bireyler hem de toplumun bütünü için yadsınamayacak maliyetler yaratıyor.” dedi.

Ekonomiye sınırlı katılımın bir sonucu olarak engelli bireylerin daha çok yoksulluk çektiğini söyleyen Arı, engelli ödemelerin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini de ifade etti. Arı, engelli bireyler ile engelli ailelerinin; gıda güvenliği, barınma, sağlık hizmetlerine erişim gibi alanlarda toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla yoksunluk yaşadığını söyledi.

Arı, yıllarca süren çabalar sonucu açılan Engelsiz Yaşamevi'nin kuruluş amacına uygun olarak işler hale getirilmesinin en büyük dilekleri olduğunu da aktardı.