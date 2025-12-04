Ülkemiz eğitimine uzun yıllar hizmet veren yetiştirdiği birçok örnek kişilerce anılan Hatice Teralı İncirli bugün vefat etti.

Gazeteci Serhat İncirli’nin de annesi olan Hatice Teralı İncirli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve eğitin camiasını yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi Bugün Lefkoşa’da kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.