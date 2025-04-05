İstatistik Kurumu, mart ayında tüketici fiyatları endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4.28 oranında yükseldiğini duyurdu. Üç aylık hayat pahalılığı yüzde 8.67 olurken endekste geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.48 artış yaşandı.

İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4.28 artarken, yıllık bazda yüzde 43.48 oldu.

Şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 47.10 aylık bazda ise yüzde 2.16 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 38.1, aylık enflasyon ise yüzde 2.46 olarak hesaplanmıştı.

"EĞLENCE VE KÜLTÜR" GRUBUNDE EN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.52 ile “eğlence ve kültür” grubunda yaşandı

390 MADDE ARTIŞ, 99 MADDE DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre, endekste yer alan 489 mal ve hizmetten 390’ının fiyatı yükselirken, 99’unda ise düşüş yaşandı.

Aylık artış oranı eğitimde yüzde 0.71, haberleşmede yüzde 1.42, konutta yüzde 2.85 ve ulaştırmada yüzde 3.22 olarak belirlendi.

MART AYININ ZAM ŞAMPİYONU DOLMALIK BİBER

Bir önceki aya göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet, dolmalık biber yüzde 70.38, çarliston biber yüzde 66.08 ve zorunlu trafik sigortası yüzde 63.10 ile öne çıktı.

En yüksek düşüş gösteren ilk üç mal veya hizmet ise yüzde 23.03 ile taze baklada, yüzde 22.29 ile marulda ve yüzde 13.33 ile Ercan-Ankara uçak bileti oldu.