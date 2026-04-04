Mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,18 çıktı. Yıllık yüzde 37,40'a geriledi. En yüksek artış, yüzde 200 ile "Tarihi Bina ve Yapılara Giriş Ücreti" oldu.

İstatistik Kurumu, 2026 Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (enflasyon) yayımladı.

KKTC'de enflasyon, mart ayında aylık bazda yüzde 2,18 artarken yıllık bazda yüzde 37,40 oldu.

Kurum Şubat ayı enflasyonunu aylık yüzde 2.76, yıllık yüzde 40.22 olarak açıklamıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ "ULAŞTIRMA" ANA GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.89 ile "Ulaştırma" ana grubunda gerçekleşirken, diğer gruplar şöyle sıralandı:

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.33

Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3.37

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.23,

Sağlık ana grubunda yüzde 1.71

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1.63

Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.23

Haberleşme ana grubunda yüzde 0.55

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.25

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.21

Eğitim ana grubunda yüzde 0.11

"Eğlence ve Kültür" ana grubunda ise yüzde 0.08 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 442 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 163 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet, yüzde 200 ile "Tarihi Bina ve Yapılara Giriş Ücreti", yüzde 51.80 "Pasaport Alım Masrafları" ve yüzde 39.15 ile "Gazyağı Ücreti" olarak açıklandı.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise, yüzde 27.32 "taze bakla", yüzde 24.95 "roka" ve yüzde 22.88 ile "taze bezelye" oldu.