Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Sağlık Şubesi, Mart ayında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 81 iş yerini denetledi ve 61 gıda ürününe el konularak, müsadere edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında en fazla kontrol edilen işletme türü 39 denetimle restoranlar oldu. Bunun yanında 11 gıda deposu, 9 market, 2 süt fabrikası, 1 fırın, 1 temizlik ürünleri üretim yeri, 5 gıda üretim tesisi, 1 su dolum yeri, 7 güzellik salonu, berber ve kuaför, 1 spor salonu, 3 eğitim merkezi, 1 ecza deposu denetimden geçti.

Planlı imha çalışmaları kapsamında süt ve süt ürünleri ile gıda deposunda bulunan ürünlerin imhası gerçekleştirildi. Mühür ve sevk işlemleri çerçevesinde ise 189 sağlık sevki ve 81 sağlık mühür işlemi yapıldı.