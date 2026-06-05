Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kimya Mühendisleri Odası (KMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) "Enerjide Aküye Bakış" başlıklı panel düzenleyecek.

Panelde, “Depolamalı Enerji Üretimi Sistemleri”, “Batarya Teknoloji Sistemlerindeki Gelişmeler”, “Geri Dönüşüm Stratejileri ve Depolamanın Döngüsel Ekonomiye Etkisi” konuları ele alınacak.

EMO’dan verilen bilgiye göre, panel 13 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Mehmet Göze (Asi) Laboratuvar ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Konuya katkı sağlayacak akademisyen, sivil toplum ve özel sektör temsilcisi konuşmacıların farklı konuları ele alarak ülke için batarya teknolojilerinde bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Konuşmacı bilgileri ve ele alınacak konular şöyle:

Prof. Dr. Alkan Alkaya (EMO Mersin Şube Başkanı) “Depolamalı Ges ve Enerji Yönetim Sistemleri”

Prof. Dr. Metin Gençten (Yıldız Teknik Üniversitesi - Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümü) “Bataryaların Geleceği: Yeni Teknolojiler, Güvenlik ve Geri Dönüşüm Yaklaşımları”

Neslihan Boyacılar (Tap Derneği Genel Sekreteri - Çevre Mühendisi) “Türkiye’deki Atık Pil Yönetimi, Yasal Mevzuatlar ve AB Tüzüğü Çevre Grup A.Ş.”

Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu, (Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs) “Enerji Depolama Teknolojileri Batarya & Yakıt Hücresi– Seçim Kriterleri, Riskler, Atık Yönetimi ve Denetim Çerçevesi”

Merve Aydın (Ekovar Çevre Grup A.Ş.) “Atık Lityum-İyon Bataryalardan Stratejik Hammaddelere Toplama, Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı”

Konuya ilgi duyan tüm paydaş ve sektör temsilcilerinin panele davetli olduğu belirtildi.



