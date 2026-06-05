Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, dört yılı aşkın süredir Lefke İmar Planı’nın yürürlüğe konulmamasını “siyasi bir tercih” olarak değerlendirdi; derhal yürürlüğe konulmasını istedi.

Dernek Lefke İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi, çevresel tahribatın durdurulması ve kamusal alanların korunması talebiyle 10 Haziran çarşamba günü eylem ve imza kampanyası düzenleneceğini de duyurdu. Gaziveren Köy Meydanı'nda yer alacak eylem ve imza kampanyası saat 18.30'da başlayacak.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, CMC kaynaklı kirlilik, Lefke İmar Planı, altyapı sorunları konularına değinildi.

Çevreyi korumaya yönelik gerçek politikaların üretilemediği, sorunların çözülmek yerine büyüdüğü bir dönem yaşandı savunulan açıklamada, çevre hakkının her geçen gün biraz daha ihlal edildiği vurgulandı.

“Çocuklarımıza nasıl bir Lefke bırakacağız?” diye sorulan açıklamada, hükümet ve ilgili kurumlar “CMC çevre felaketinin temizlenmesi için somut bir takvim açıklamaya, Lefke İmar Planı'nı daha fazla gecikmeden yürürlüğe koymaya, bölgedeki altyapı yatırımlarını öncelikli hale getirmeye, tarım alanlarını ve kamusal kıyıları korumaya, çevre mevzuatını tavizsiz uygulamaya, kamusal yararı rantın önünde tutmaya” davet edildi.

-“Çevre hakkını savunmak, çocuklarımızın yaşam hakkını savunmaktır”

“Çevreyi korumak yalnızca doğayı değil, toplumu, sağlığı, üretimi ve geleceği korumaktır. Bugün çevre hakkını savunmak, çocuklarımızın yaşam hakkını savunmaktır.” denilen açıklamada, 10 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da Gaziveren Köy Meydanı'nda Lefke İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi, çevresel tahribatın durdurulması ve kamusal alanların korunması talebiyle eylem ve imza kampanyası düzenleneceği de duyuruldu.