Geçitkale - Serdarlı Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlıyı Sevenler Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali dün halk dansları gösterileriyle açıldı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, festivalin açılışında konuşan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, festivallerin kültürü yaşatan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli organizasyonlar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşma ardından festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Daha sonra Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Minikler Halk Dansları Topluluğu, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği ile Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği halk dansları ekipleri sahne aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Grup Buğday ve Murat Mermer konserleri yapıldı.

Festival, bu akşam saat 20.00'de Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam edecek.

Program kapsamında Ertuğrul Poyrazlı Anısına Atış Turnuvası ile Hüseyin Palu Anısına Tavla Turnuvası’nda dereceye girenlere ödülle