Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, 16. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hatayspor 33. dakikada Bilal Boutabba ile beraberliği sağladı. 45. dakikada yeniden sahneye çıkan En-Nesyri, sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golü attı.
Dzeko, 90+5. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Hatayspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Amrabat, 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.