Bayrak Radyosu'nda haber spikeri, program yapımcısı ve sunucu olarak görev yapan ve 78 yaşında hayatını kaybeden Sevil Emirzade dün son yolculuğuna uğurlandı.

Emirzade için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tören düzenlendi.

Sevil Emirzade hakkında belgesel gösterimiyle başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

Konuşmaların ardından Emirzade’nin tabutuna karanfiller bırakıldı. Emirzade, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli “Sevil Emirzade bu dünyaya iyilik ve güzellik getirmek için doğmuş biridir.” dedi. İncirli, Emirzade’nin birçok insana emeği geçtiğini ve onlara yol gösterdiğini kaydederek, “Birçok insan için çok şey yaptı.” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da Emirzade’nin sesiyle BRT ile özdeşleştiğini, kurumun marka haline gelmesinde çok büyük katkısı olan kişilerden biri olduğunu belirtti. Özkurt, Sevil Emirzade’nin projelerini her zaman BRT ile hayata geçirmek istediğini ve kurumu çok sevdiğini dile getirdi.

Yakın çalışma arkadaşı Hatice Tunga da, Bayrak Radyosu’na 1976’da girdiğini ve Sevil Emirzade’yi o yıllarda tanıdığını kaydetti. Tunga, Emirzade ile zor ama çok güzel günleri olduğunu belirterek, “O zor günler, bizi her konuda birleştirdi.” diye konuştu.

Emirzade’nin mesleğine her konuda bağlı olduğunu dile getiren Tunga, kendilerine her zaman nasihatlerde bulunduğunu ifade etti.

Kadın dayanışmasını güçlendirme çalışmalarıyla tanınan Esen Yalın Aktoprak ise Sevil Emirzade’nin kadınlar için her zaman öncü bir isim olduğunu belirterek, kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Kızı Ülviye Emirzade ise, annesinin çok sevecen, şefkatli, fedakar ve güzel bir insan olduğunu dile getirdi. Emirzade, annesinin hiçbir zaman kolaya kaçmayan biri olduğunu belirterek, yaptığı her işi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi ve “İyi ki annem olmuşsun. Seni çok seviyoruz.” dedi.