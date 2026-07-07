KKTC İstatistik Kurumu Haziran ayı içinde gıda enflasyonunda yüzde 1.07 oranında düşüş olduğunu hesapladı. Bu veri, “gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında Kasım 2025’ten beri kesintisiz şekilde devam eden artışın, geçen ay içinde düşüş gösterdiğine işaret ediyor. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdadaki düşüş, genel enflasyonu da etkilerken, aylık enflasyon yüzde 2.29 seviyesinde açıklandı. Haziran 2025’te de gıdada ucuzlama olduğu açıklanmıştı.

BİR YILDA YÜZDE 42 ARTIŞ

Veriler, gıdada yaşanan küçük çaplı düşüşün, mutfaklarda yaşanan ağır krizi durdurmaktan uzak olduğunu gösteriyor. İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre, 2026’nın Ocak-Haziran döneminde gıda enflasyonu yüzde 18.33 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda yıllık bazdaki artış ise yüzde 42.19 oldu. Bu oran yüzde 38.46 olarak açıklanan genel enflasyondan daha yüksek bir noktada.

İstatistik Kurumu’nun verileri, TÜFE hesaplanmasında kullanılan mal hizmetler içinde fiyatı en çok düşen 19 kalemin, sıcaklar nedeniyle üretimi artan sebze ve meyveler olduğunu gösteriyor. Karpuz, kabak ve kavun ilk üç sırayı alırken, üretimi neredeyse duran kolokas en çok artanlar listesinde ikinci oldu.

TAVUK ETİ KANATLANDI UÇTU

Ancak yaz ürünlerindeki ucuzlama, temel gıdalara yapılan hatırı sayılır zamları saklayamadı. Haziran’da tavuk eti yüzde 10.41; dana kıyması yüzde 4.39; damacana su yüzde 4.35; ekmek yüzde 4.07 kuzu eti yüzde 1.1; süt yüzde 0.50 oranında zamlandı.