Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğretmen sendikaları ile muhalefetin yoğun itirazlarına rağmen UBP-DP-YDP Hükümeti milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası'nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) yapısında ve öğrenci kabul sisteminde önemli değişiklikler öngören yasaya ilişkin yazılı gerekçesini açıklayan Erhürman, düzenlemenin Anayasa'da güvence altına alınan hukuk devleti ilkesi ile yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesi bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, gerekçesinde Akademiye giriş koşulları, giriş sınavlarının usul ve esasları, başarı kriterleri ile öğrencilerin akademik statüsünü etkileyen temel hususların tüzükle düzenlenmesine imkan tanıyan hükümlerin anayasal açıdan sorunlu olduğunu ifade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin sıradan bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Erhürman, kurumun kamu eğitim sistemine öğretmen yetiştiren ve kamu hizmetine giriş süreciyle doğrudan bağlantılı, özel statülü bir yükseköğretim kurumu olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle Akademiye kabul şartları, giriş sınavlarının niteliği, başarı ölçütleri ile devam ve mezuniyet koşullarının yalnızca kurumun iç işleyişine ilişkin teknik düzenlemeler olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Erhürman, söz konusu kuralların bireylerin eğitim hakkı ile öğretmenlik mesleğine erişimini doğrudan etkilediğini, bu nedenle temel unsurlarının yasa ile düzenlenmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yasada yeterli çerçeve, ölçüt ve sınırlar belirlenmeden düzenleme yetkisinin bütünüyle tüzüğe bırakılmasının yürütme organına esaslı kuralları belirleme yetkisi verebileceğini ifade etti.

Bunun hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Erhürman, idarenin düzenleme yetkisinin kapsamı, amacı ve sınırlarının açık şekilde yasada yer alması gerektiğini vurguladı. Aksi durumun ise Anayasa'da yer alan yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine aykırılık oluşturabileceğine işaret etti.

Erhürman ayrıca, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin yasama yetkisinin devrine ilişkin yerleşik içtihadına da atıfta bulunarak, yasa ile düzenlenmesi gereken temel hususların kapsamı, amacı ve sınırları belirlenmeden tüzüğe bırakılmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği kanaatine vardığını belirtti. Bu gerekçeler doğrultusunda söz konusu yasayı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne iade ettiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE İKİ YASAYI İADE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erhürman, daha önce Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası ile Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası'nı da Meclis'e geri göndermişti. Hükümet ise her iki düzenlemeyi yeniden Meclis'ten geçirerek yasalaştırmıştı.