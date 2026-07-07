Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ve gaz fiyatlarını, dış kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen yaklaşık 120 gündür aynı seviyede tutmayı başardıklarını ve bunun bazı mesnetsiz açıklamalarla hiç yokmuş gibi değerlendirilmesinin hükümete karşı haksızlık olduğunu söyledi.

Orta Doğu’da savaşın devam ettiğine işaret eden Bakan Amcaoğlu, özellikle Türkiye ile Güney Kıbrıs’a göre, KKTC’de mazot, 95 oktan ve 98 oktan benzin fiyatlarının daha düşük seviyede tutulduğunu belirtti.

Amcaoğlu, ülkede mazotun litresinin 60 TL, 95 oktan benzinin 61,12 TL ve 98 oktan benzinin ise 62,12 TL olduğunu hatırlatarak, aynı ürünlerin Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta litre başına 5 ile 8 TL kadar daha pahalı olduğuna dikkat çekti.

"10 KİLOGRAMLIK TÜP GAZ FİYATINI 815 TL’DEN, 800 TL’YE ÇEKTİK"

Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savaşın İran-Amerika ayağının bitmiş gibi görünmesine rağmen, İsrail’in Lübnan saldırıları devam ediyor ve bu da fiyatlara çok güvenilmemesine neden oluyor. Vatandaşımıza gıda enflasyonunu artırıcı etki yapmaması için tam 120 gündür ciddi çaba harcadık, mazot ve benzinde artış olmaması için elimizden geleni yaptık. Son olarak geçtiğimiz hafta 10 kilogramlık tüp gaz fiyatını 815 TL’den, 800 TL’ye çektik.”

Hükümetin mazot ve benzin konusunda gösterdiği direncin takdir edilmek yerine, bazı mesnetsiz açıklamalarla eleştirilmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Türkiye’den, Tüpraş’tan satın aldığımız gazı, onlardan daha ucuza satıyoruz. Gıda enflasyonunu daha da yukarıya çekmemek adına gerek gaz gerekse akaryakıtta çeşitli sübvanse kaynaklarını kullandık ve enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkma pozisyonunu engelledik. Elbette takdir beklediğimiz yok ama haksız eleştirileri de kabul etmediğimizi belirtmek gerekir.”