Polis Basın Bültenine göre, saat 19.00 sıralarında DAÜ içerisinde Charles Darwin Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Dicle Gülay yönetimindeki elektrikli scooter ile seyrettiği sırada yoldaki çukura düşerek dengesini kaybedip yere düştü.
Kazada yaralanan scooter sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kulağının arka kısmında kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.