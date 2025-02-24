Havaların soğumasıyla birlikte elektrik tüketiminde de artış yaşanıyor.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, bazı bölgelerde oluşan aşırı yüklenmenin önüne geçmek için yük aktarımı yapıldığını bu nedenle kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını söyledi.

Dikmen bölgesinde bir trafonun aşırı yüklenme nedeniyle patladığını ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten Aydın, elektrik üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, kurumun depolarında şu an için yeterli yakıtın bulunduğunu da kaydederek, “Önlem amaçlı tedbirler alındı sıkıntı yok” dedi.

EL-SEN: TEKNECİK’TE 10 GÜNLÜK YAKIT KALDI

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu ise, önceki akşam KKTC’de elektrik tüketiminin pik noktasında 447 megavat saati görerek rekor kırıldığını söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin 385 megavat saat kapasitesinin olduğunu 300 megavat saat üretim yaptığını, AKSA’nın 175 megavat saat üretim kapasitesi olduğunu 130 megavat saat üretim yaptığını, Güney Kıbrıs’tan 17, 20 ve 25 megavat saat alım yapıldığına dikkat çeken Ahmet Tuğcu, 8 megavat saat kesinti yapıldığını kaydetti.

Tuğcu, ayrıca Teknecik Elektrik Santrali’nde 10 günlük yakıt kaldığına da dikkat çekti.