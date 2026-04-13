Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO), sanayi sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritasını birlikte oluşturmak amacıyla başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ilki önceki gün Gazimağusa’da gerçekleştirildi. Palm Beach Hotel’de düzenlenen bölgesel üye toplantısında, Gazimağusa ve İskele bölgelerindeki sanayicilerle bir araya gelindi.

Etkinlikte üyeler sorunlarını anlattı, beklentilerini dile getirdi; Sanayi Odası yetkilileri ise tüm görüşleri not aldı. “Geleceğimizi birlikte belirleyelim” sloganıyla düzenlenen toplantıda; üretimden ihracata, enerji maliyetlerinden finansmana, istihdamdan rekabet gücüne kadar birçok başlık sektör temsilcileriyle birlikte ele alındı.

Toplantıya Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı belediye yetkilileri de katılarak sanayicilerin sanayi bölgelerindeki sorunlarını dinledi ve soruları yanıtladı. KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulunarak sanayicilerin beklentilerini dinledi, sorularına cevap verdi.

Büyük bir özveriyle üretmeye devam ettiklerini ancak birçok sorunla, engelle karşı karşıya kaldıklarını belirten sanayiciler, bu özverilerinin karşılığını göremediklerini, kendi yağlarıyla kendi ciğerini pişirmek zorunda bırakıldıklarını söyledi. Türkiye’deki, Güney Kıbrıs’taki ve birçok çağdaş ülkedeki teşviklerin ülkemizdeki sanayiciye de sağlanması gerektiğini ifade eden sanayiciler, teşvik bir yana engellerle uğraşmaktan yorulduklarını vurguladı.

Sanayiciler, sanayi bölgelerindeki sorunların, sıkıntıların artık dayanılacak gibi olmadığını, eziyete dönüştüğünü de kaydetti. Sanayi bölgelerindeki işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin sanayici olduğuna dikkat çeken üyeler, yalnızca sanayicilerin yer alacağı, çağdaş sanayi bölgelerinin şart olduğunu söyledi.

Sanayiciler, KTSO’nun Gazimağusa’da başlattığıve diğer bölgelerle devam edecek bölgesel toplantılarını, sanayi sektörünün sorunlarının doğrudan sahadan dinlenmesi ve çözüm önerilerinin ortak akılla geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Sanayicilerin sorunlarının yerinde dinlendiği buluşmada, çözüm önerilerinin ortak akıl ve veriye dayalı analizlerle geliştirilmesi hedefleniyor.