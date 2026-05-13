Güney Kıbrıs’ta aşırı sağ ELAM partisinin bir bina üzerindeki eşcinsel çiftlerle ilgili panosuna sprey boyayla "LOL" yazılarak zarar verildi.

Panonun geçen günlerde parti ile LGBTI toplumu arasında tartışmalara yol açtığını yazan Alithia gazetesi, turuncu sprey boyayla pano üzerine yazılan yazının partinin tepkisine neden olduğunu belirtti.

Gazeteye göre yaptığı açıklamada panoya yapılan saldırıyı kınayan ELAM partisi, yetkililerin olayı araştırmasını istedi.