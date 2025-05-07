Alithia gazetesi “ELAM’dan Büyük Çapta Gaf” başlıklı haberinde Geadi’nin, gerekli hazırlıkları yapmaksızın ve ittifak sağlamaksızın öneriyi sunduğunu yazdı.

Bu durumun siyasi yenilgi imajını yarattığını yazan gazete ELAM’ın önerisine sadece 104 milletvekilinin olumlu görüş verdiğini, 300 kişinin öneriyi reddettiğini, 34 kişinin ise çekimser kaldığını belirtti.

Gazete ELAM’ın, zamanlamasının dün Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili raporun görüşülmesi nedeniyle, çok uygun olmadığını da yazdı.