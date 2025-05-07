Politis gazetesi “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile İlgili Raporu-Ankara’nın Katılım Süreci Dondu" başlıklı haberinde, raporda Kıbrıs sorununun ön planda olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ilgili raporun oylamada gerekli çoğunluğu almasının beklendiğini yazan gazete raporda, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin yapıcı taahhüdünün, AB ile Türkiye arasındaki yakın iş birliğinin ilerlemesi açısından önemli olduğunun vurgulandığını belirtti.

Gazeteye göre, raporda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin BM himayesinde, Crans Montana’da kaldığı yerden en kısa zamanda başlamasının ivedi olduğu ve Kıbrıs sorunu için tek çözümün, BM’nin mutabık kaldığı çerçevede, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlığa ve siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde adil, demokratik ve sürdürülebilir bir çözüm olduğu belirtildi.

Habere göre Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, rapora “Türkiye’ye; Yeşil Hat statüsüne ve UNFICYP’in misyonuna saygı göstermesi” çağrısı yapan ifadeyi de dahil etti.

AB-Türkiye ilişkileri konusunda ise raporda, Türkiye’nin katılım sürecinin donmuş halde kalmaya devam ettiği, Ankara’nın temel demokratik eksikliklerin giderilmesi konusunda özlü reformları ileriye götürmediği ifade edildi.

Raporda Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uymaması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti"’ başta olmak üzere üye ülkeleri tanımayı reddetmesinin üyelik sürecinin yeniden başlaması açısından aşılamaz engel teşkil ettiği belirtildi.

Gazete Rum Avrupa Parlamentosu üyelerinin, rapora ilişkin bir dizi düzenleme önerisi yaptığını da yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu üyeleri Lukas Furlas (DİSİ) ve Mihalis Hacıpantelas (DİSİ), Türkiye’nin KKTC’nin yükseltilmesi yönündeki çabalarının kınanması çağrısında bulunulan öneri de sundu.

Lukas Furlas ve Mihalis Hacıpantelas ile birlikte diğer Rum AP üyeleri Kostas Mavridis (DİKO) ve Geadis Geadi (ELAM), Türkiye’nin istenilen kriterleri yerine getirmemesi halinde katılım sürecinin yeniden başlamasının mümkün olmadığı yönündeki düzenlemeyi imzaladı.

AKEL AP üyesi Yeorgios Yeorgiu’nun isminin ise, üye ülkelere dış politikasını militarize ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye silah ihracatının sonlandırması konusunda çağrıda bulunulan düzenlemede yer aldığı da haberde ifade dildi.

Gazeteye göre, ELAM üyesi Geadis Geadi ve diğer üyeler, Tasos Isaak ve Solomo Solomu’nun öldürülmesi konusundaki sorumluların bulunmamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından suçlu bulunan Türkiye’nin, bu karara saygı göstermesi çağrısı yapan düzenlemeyi de sundu.