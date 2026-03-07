KTFF MHK ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği eski başkanlarından merhum Attila Topaloğlu, 26. Ölüm yıldönümünde bugün saat 10.00’da kabri başında anılacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu’nun anma töreni Cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında gerçekleşecek.

Önce hakemlik, KTFF MHK Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu.

Cumartesi saat 10.00’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak.

Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.