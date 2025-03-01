Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Pakan Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2), 27 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında KKTF kortlarında tenis severleri bir araya getiriyor.

Turnuva kapsamında 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Özellikle 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler kategorisinde oynanan grup maçları, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.

İşte oynanan karşılaşmaların sonuçları:

10+ TEK KIZLAR - Round Robin

Alisa Sadıkoğlu - Melisa Sadıkoğlu: 7/5 1/6 10/5

Gülen Gül Coşkun - Mevsim Metbulut: 6/2 3/6 7/10

İncilay Eren - Gökçe Karamahmutoğlu: 3/6 2/6

Ivana Sılıch - Özüm Fahrioğlu: 6/1 6/0

Anastasiia Elshina - Yezda Öksüzoğulları: 6/2 6/3

Girne Umut Yerebakan - Hatice Kırçay: 6/0 6/0

Sahil Ece Yerebakan - Esila Işıklı: 6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER - Round Robin

Ayberk Terzi - Cenk May: 6/1 6/1

Kutsal İyikal - Timur Salih Belican: 0/6 1/6

Fuat Abiş - Emad Kharat: 6/0 6/0

Toprak Ata Candan - Kerem Behlül: 6/0 6/0

Tan Özkan - Andrey Polishchuk: 2/6 1/6

Salahi Hüdaoğlu - Doruk Tüzel: 1/6 5/7

Erdal Arabacıoğlu - Recep Yalovalı: 4/6 6/...

Çınar Elmalı - Konstantin Kan: 2/6 3/6

Danıl Kharın - Kaan Dönmez: 4/6 2/6

Marat Bekmukhanau - Turgay Vural Hıdıroğlu: 6/3 6/1

Turnuva, genç yeteneklerin korttaki mücadelesine sahne olmaya devam ederken, 2 Mart'ta sona erecek organizasyonda kimin zirveye ulaşacağı merakla bekleniyor. Heyecan dolu maçlar için gözler KKTF kortlarında olacak.