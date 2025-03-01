Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) devam eden 'Sahte Diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel'in yargılandığı davada, KSTÜ'nün küçük ortağı Serdal Gündüz'ün cezaevinde, kendi el yazısı ile yazarak polise teslim ettiği iki yeni ifadesi, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP'li eski bakan Kemal Dürüst'ün, soruşturmaya dahil edilmesine neden oldu. Gündüz, Ocak 2025 içerisinde, yazılı olarak polise teslim ettiği ifadelerinde, Kemal Dürüst ve Barış Sel'in sürekli görüştüğünü, Sel'in "acil şekilde diplomaya ihtiyacım var" demesi üzerine, Dürüst'ün, "Mezun edelim ve diploma verelim. Kendisi polis müdürü" dediğini iddia etti.

Gündüz, Sel ve Dürüst'e "derslere girmeden diploma verilemeyeceğini söylediğini ancak Kemal Dürüst'ün, Sel'e yardımcı olması yönünde talepte bulunduğunu" da öne sürdü.

Kemal Dürüst, KSTÜ'de devam eden "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanıyordu. Soruşturmayı yürüten ve savcılığın tanığı olarak mahkemede dinletilen Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, bu kapsamda Dürüst aleyhinde, "sahte diploma" soruşturması başlatıldığını açıkladı. Tanık polis, mahkemeye dört celsede toplam 24 emare sundu. Mahkeme, duruşmanın 3 Mart Pazartesi günü devam etmesine emir verdi. Pazartesi gerçekleşecek duruşmada, yeni bir tanığın dinlenmesi bekleniyor…

Soruşturmayı yürüten ve savcılığın tanığı olarak mahkemede dinletilen Mali Şube’de görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, Serdal Gündüz’ün cezaevinde yazdığı iki ayrı metni, satır satır mahkemede okudu, emare olarak sundu. Polisin aktardığına göre Serdal Gündüz, Güzelyurt mahkemesine getirildiği sırada bir polis ile görüşmek ve bazı şeyler aktarmak istediğini söyledi. Bunun üzerine 14 Ocak 2025 günü bir polis, Serdal Gündüz’ü cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Serdal Gündüz, kendi el yazısı ile yazdığı ve Merkezi Cezaevi yönetimine mühürlettiği “Mahmur Barış Sel” başlıklı yazıyı, polis müfettişine verdi. Müfettiş de söz konusu belgeyi soruşturma memuruna iletti.

Serdal Gündüz imzalı ilk metinde şu ifadelere yer verildi: “Barış Sel’i ilk olarak, üniversite mütevelli heyeti başkan vekili Kemal Dürüst’ü ziyarete geldiğinde tanıdım. Barış Sel, zaman zaman Kemal Dürüst’ü ziyarete geliyordu. Sel’in ziyaretlerinden birinde Kemal Dürüst beni aradı ve odasına çağırdı. Kemal Dürüst, Barış Sel’i Güzelyurt Polis Müdürü olarak tanıttı ve üniversiteye kayıt yaptırmak istediğini söyledi. Barış Sel ile tanıştığım ziyarette, üniversiteye kayıt için gerekli evraklar yanındaydı. Evrakları aldım ve öğrenci işlerine tam burslu şekilde kayıt yapılması için teslim ettim. Aradan zaman geçti. Yine Barış Sel’in, Kemal Dürüst’ü ziyaret etmeye devam ettiğini gördüm. Polis aracını, üniversite oto parkında veya giriş kapısının önüne park ederken gördüm. Üniversiteye kayıt işleminden sonra Barış Sel ile hiç görüşmedim. Bir gün Kemal Dürüst, beni aradı. Barış Sel’i Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek makamında ziyaret edeceğimizi söyledi ve takım elbise giymemi istedi. Polis müdürlüğündeki odasında ziyarete gittik. Bizi Barış Sel karşıladı. Odasında, çok sayıda Fenerbahçe’ye dair materyaller vardı. Bize kahve ve çikolata ikram etti. Konu diplomadan açıldı. Barış Sel, Kemal Dürüst’e diplomasını ne zaman alacağını sordu, acil ihtiyacı olduğunu söyledi. Kemal Dürüst bana bakarak, ‘diploma ve mezuniyet işlemlerini tamamlayalım dedi. Dürüst ile okula döndük ve öğrenci işleri yetkilisine, Barış Sel’in mezuniyet işlemeleri için yardımcı olmasını söyledim. Mail attım. Aradan birkaç gün geçti, Barış Sel beni aradı ve geçici mezuniyet belgesine acil ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de hatırladığım kadarıyla Barış Sel’in eksik bir şeyi yoksa geçici mezuniyet belgesinin hazırlanması için talimat verdim. Aynı gün Kemal Dürüst beni aradı. Barış Sel’in mezuniyet evraklarını bir zarfa koyarak kendisine yani Kemal Dürüst’e iletmemi istedi. Ben de Dürüst’ün istediği şekilde zarfa koyup teslim ettim. Sonra Barış Sel’in şoförü geldi ve evrakları teslim aldı. Bu meseleyle ilgili bildiklerim bundan ibaret. Teslim ettikten sonra herhangi bir görüşmem olmadı.”

“Pandora’nın kutusu açılıyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güzelyurt’ta devam eden sahte diploma davasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özersay, eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve eski bir bakanın da davaya dahil edildiğini belirterek, “Söylemiştik, inanmamışlardı! Belli ki bizimle cezaevinde görüşmek isteyen zanlı daha çok şey biliyor ve yavaş yavaş konuşmaya başladı. Pandora’nın kutusu açılıyor!” ifadelerini kullandı.