‘Yataş Bedding’ Özyüksel Mobilya ile Dereboyu’na geldi

Yataş, Kuzey Kıbrıs’taki ilk konsept mağazasını, Özyüksel Group, hizmet kalitesi ve güvencesiyle, 15 Ekim’de Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete sundu

Türkiye’de yatak, baza, şilte ve ev tekstili ürünlerinin de içinde olduğu pek çok mobilya ve aksesuarını 1976 yılından bu yana üreten ve satışını gerçekleştiren Yataş, Kuzey Kıbrıs’taki ilk konsept mağazasını, Özyüksel Group, hizmet kalitesi ve güvencesiyle, 15 Ekim’de Lefkoşa Dereboyu’nda açtı.

Mobilya ve yatak sektörünün öncü markası Yataş Bedding, ürünlerini ilk olarak 2019 yılının Temmuz ayından itibaren, Girne’deki Özyüksel Showroom’daki satış noktası ile Kıbrıs halkına sunmaya başlamış, sonrasinda ise 2021 yılı başlarında Lefkosa’daki Ozyüksel Showroomda markaya bir lokasyon daha katarak basarisina devam etti.

Yataş Bedding mağazasının açılışını Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptı. Turgay Deniz, firmanın kurucusu Muzaffer Yüksel’i ticarete başladığı ilk yıllardan beri tanıdığını, Yüksel’in inandığı yolda, prensipleri ile çalışarak adeta tırnaklarıyla kazıyarak, Özyüksel Grubu bu noktaya taşıdığını belirten Turgay Denizbu yıl 40. yılını kutlayan Özyüksel Gurubu’nun bu ülkede yatırım yapmaya, istihdam ve katma değer yaratmaya devam ettiğini, bir kırk yıl daha bu şekilde çalışarak yatırım yapmaya devam edeceğinden hiç şüphesi olmadığını sözlerine ekledi. Denizkonuşmasını, ‘Özyüksel Mobilya, bu yeni mağaza ile takdire şayan bir girişimcilik örneği vermiştir.’ diyerek tamamladı.



Açılışta konuşan, Özyüksel Mobilya Perakende Mağazacılık Yöneticisi Olgaç Engüdaroğlu, ‘Özyüksel Mobilya olarak, 40. yılımızı kutladığımız şu günlerde, siz değerli müşterilerimizden aldığımız güçle ve kaliteli hizmet anlayışımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.’ dedi. ErgüdarogluYataş Grubun dünyanın 50 ülkesine ihracat yapan bir firma olduğunu, kaliteli, yenilikçi ve fonksiyonel tasarım anlayışıyla, Türkiye’de 400’ü aşkın satış noktasında hizmet verdiklerini belirtti. İnsan sağlığıyla konforu bir araya getiren Yataş Bedding’in, aynı zamanda kişiye özel ürün anlayışıyla gelişerek büyümeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Kuzey Kıbrıs’ın en güçlü mobilya markası olarak,

Ergüdaroğlu, Yataş Grup’la olan ortaklıkları neticesinde Lefkoşa Yataş Bedding Mağazası’nı modern mağazacılık anlayışıyla, halkımızın hizmetine sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, sözlerini tamamladı.

“ İnanmak Cesaretli olmak ve Hayal Kurmak”

Özyüksel Grup direktörü Hüseyin Yüksel, “ yaklaşık 1.5 yıldır dünya ile birlikte ülkemiz zor bir sınav verdi, pandemi dediğimiz bu sınavla birlikte ekonomik daralmaya rağmen, adeta meydan okuyarak, birlik olarak ayakta kalıp, bu fırtınalı dönemi atlatıp, huzur ve başarılı günler için, umutla birbirimize destek olma gayretlerini sürdürüyoruz”’ diyerekbaşladığı konuşmasını Özyüksel’in oluşumunda büyük rol oynayan olguların, inanmak, cesaretli olmak ve hayal kurmak olduğunun altını çizerek sürdürdü.Bu olgularla, hayalini kurup, cesaretle adımları atılmış 40 yıllık serüvenlerinin gururu içerisinde olduklarını ve yıllık hedefler doğrultusunda büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayan Hüseyin Yüksel başarı yolunda azim ve mücadele ile, bünyesindeki birçok marka gibi, Yataş Bedding markasını da ülkemize kazandırmanın mutluluğunu birkez daha yaşadıklarını sözlerine ekledi.

2021 yılından beri, Yataş Grup hem Türkiye’de, hem de yurt dışında başarılı bir büyüme stratejisi izleyerek ve 2021 yılını toplamda 430 Yataş Bedding ve Enza Home mağazası açtı. Geçtiğimiz yıl yurt dışında 15 yeni satış noktası açan Yataş Grup, 2022 yılını 51 farklı konumda açacağı ve 161 satış noktasıyla tamamlamayı hedefliyor.

Bu yıl 40. yılını kutlayan, Özyüksel Mobilya, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde, 8,500 m2 bir alana sahip tesisinde, her tür mobilyave ahsap üretimi yapıyor. Son teknolojiye sahip fabrikada, koltuk, masa, yatak gibi her çeşit mobilya ile, özel tasarım mutfak, kapı, dolap gibi ahşap dekorasyon üretimleri de yapılmaktadır. Bireysel müşteri projelerine ek olarak, ülkemizdeki büyük otel gruplarının mobilya tasarım ve üretimleri de Özyüksel kalitesiyle üretiliyor. Ülke mobilya sektörünün lider markası Özyüksel Mobilya, Yataş Bedding’e ek olarak, Mudo Concept, Zebrano Mobilya, Enza Home, Orix Mobilya, Veneer Home ve Garden Life gibi büyük markaları bünyesinde barındırıyor.LHA