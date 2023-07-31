Tatar: “Yatırımın gerçekçi olabilmesi için kredi vadeleri uzatılmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yatırımın gerçekçi olabilmesi için kredi vadelerinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, bankaların önemli müesseseler olduğuna işaret ederek, yerli bankalar yanında yurtdışından gelerek ülkeye şube açan bankalar olduğunu söyledi.

Bankacılık faaliyetlerinin uluslararası etik ve değerlere göre yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kara para gibi konularda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bankacılık sektöründe iyi yetişen çalışanlar bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye yapılan altyapı yatırımlarıyla ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle bankacılık sektörünün de gelişmeye devama edeceğini kaydetti.

Ekonomideki gelişmelere göre mevduatların korunarak ekonomiye kaynak yaratılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımın gerçekçi olabilmesi için kredi vadelerinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunduğundan bankacılık konusundaki fikirlerini paylaşmayı önemsediğini ifade ederek, Merkez Bankası Başkanı ile de görüştüğünü kaydetti.

